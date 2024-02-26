Общество 26 февраля 2024, 11:14 Pravda.Ru: употребление более трех яиц на завтрак может повысить риск возникновения болезней сердца

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Яйца — отличный источник белка, витаминов и минералов. Такой продукт зачастую используют для приготовления завтрака, однако и в этом вопросе необходимо знать меру. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Употребление трех и более яиц может спровоцировать повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Данный факт подтверждают результаты различных исследований.

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Эксперты объясняют негативное влияние блюда на организм содержащимся в нем холестерином. При этом другие ученые считают, что яйца в рационе способствуют повышению именно «хорошего» холестерина, добавили «Известия».