Общество 01 февраля 2024, 16:43 Pravda.Ru: процесс заживления ран замедляется с увеличением возраста

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Pravda.Ru узнала у врача-терапевта о причинах медленного заживления ран. На процесс влияют глубина и размер пореза, а также его местоположение.

Еще один фактор связан с возрастом, увеличение которого сопровождается уменьшением упругости кожи. В результате повреждение затягивается медленнее.

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Кроме того, на регенерацию тканей негативно влияют неправильное питание и прием лекарственных препаратов.