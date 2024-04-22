Общество 22 апреля 2024, 15:07 Pravda.Ru: при появлении ребенка в доме не стоит обделять кошку вниманием

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Достаточно трудно предсказать реакцию кошки на появление младенца в доме. Именно поэтому следует заранее подготовить питомца к переменам, сообщила Pravda.Ru.

Так, при необходимости стоит избавить животное от глистов и обновить прививки. Кроме того, ветеринары советуют ограничить доступ кошки к зоне, где будет находиться малыш.

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Важно не обделять пушистого друга вниманием, к которому он привык. Время от времени нужно играть и общаться с питомцем, передала «Вечерняя Москва».