Общество 24 июля 2023, 19:42 Pravda.ru: на фотографии можно заработать больше, если судиться из-за нарушения авторских прав

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Россияне все чаще выигрывают суды из-за нарушения авторских прав, поэтому фотографам, которые зарабатывают на стоковых снимках, стоит бороться за свои права. Об этом сообщил сайт Pravda.ru.

Чтобы фотография была популярной, нужно осовить основы продвижения. Тогда ее будут чаще покупать и использовать. Но также важно следить, чтобы никто не воровал снимки. А, ели это случилось, идти в суд. Таким образом на фотографии можно заработать в десятки раз больше. Как правило, суд встает на сторону истца и назначает приличную компенсацию.

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