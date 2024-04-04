Общество 04 апреля 2024, 15:00 Pravda-nn.ru: в Нижнем Новгороде обсудили разработку деловой активности возле новых станций метро

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Круглый стол на тему «Деловая активность вокруг нового метро» состоялся в Нижнем Новгороде. Эксперты, в числе которых оказались предприниматели и общественники, обсудили создание «карты» для соответствующих мероприятий, сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Специалисты намерены спроектировать схему деловой активности рядом с транспортными узлами в районе Станционной улицы, а также на Сенной площади. Работы планируют завершить до запуска метро.

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Еще одно предложение — организация экологичных объектов в данной зоне. Красивые места смогут притягивать большое количество туристов, считают архитекторы.