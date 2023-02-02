02 февраля 2023, 19:49
Правда — наше главное оружие. Путин рассказал об освещении событий СВО
Путин: самым главным при освещении СВО должны быть правда и достоверность
При освещении событий спецоперации, в том числе при съемке кино на эту тему, самым главным должны быть правда и достоверность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде.
Глава государства отметил, что эти критерии были главными при освещении Второй мировой войны, Великой Отечественной. Так и сейчас они стоят во главе угла.
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«Это наше самое главное оружие», — сказал Путин.
В ходе встречи президент обратил внимание на важность бережного отношения к истории страны, ее изучения, выявления новых фактов и свидетельств подвигов предков. Глава государства подчеркнул, что у народа без прошлого не может быть будущего.
Отдельную благодарность он выразил участникам поисковых отрядов, которые занимаются очень важным делом — поднимают историю «буквально с земли». Это направление работы, по мнению Путина, играет большое значение.
Владимир Путин
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