Права работников на удаленке призвали прописать в Трудовом кодексе

Большинство перешедших на удаленную работу россиян могут так и не вернуться в офис после снятия ограничений из-за коронавируса. Для того, чтобы начальство не нарушало их права, необходимо внести изменения в Трудовой кодекс.

Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил депутат Госдумы Андрей Исаев на заседании по теме совершенствования трудового законодательства. По словам депутата, на удаленной работе могут остаться несколько миллионов работников.

Однако действующие нормы Трудового кодекса, в частности статья 49.1, не учитывают проблем, с которыми они могут столкнуться. Андрей Исаев отметил, что многих работающих на удаленке работников часто вызывают в офис, чтобы они подписали ту или иную бумагу. Так требуют нынешние правила. Есть и другие проблемы, связанные со злоупотреблением.

«Если на рабочем месте у работников есть нормированный рабочий день, то здесь зачастую работодатели считают себя вправе в любое время дня и ночи давать работникам соответствующие поручения», — рассказал депутат и отметил, что нормы, учитывающие новые реалии, необходимо внести в регулирующий документ.

Ряд компаний перевел сотрудников на удаленный режим работы после введения пропускного режима в некоторых регионах России. Власти пошли на этот шаг, чтобы сократить количество контактов людей между собой и, как следствие, количество заражений коронавирусом.

При этом сам по себе эксперимент с удаленной работы оказался достаточно успешным. Половина компаний заявила. что не заметила ухудшения работы своих сотрудников. Треть заявила, что готова продлить такой режим работы в дальнейшем.