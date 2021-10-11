Права и свободы нерожденных детей призвали защищать в России

Депутат Государственной Думы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член Гиппократовского форума Инга Юмашева призвала ужесточить российское законодательство в сфере прав и свобод нерожденных детей. Об этом написало ИА НСН.

«Многие здравомыслящие государства пришли к единственно возможному способу — это именно проведение политики ужесточения законодательства в рассматриваемой сфере. Российской общество проголосовало за поправки в Конституцию, которые гласят, что дети — это важнейший приоритет государственной политики. Сейчас назрела потребность реформирования законодательства в этой сфере. Нам необходимо защищать права и свободы человека, еще не появившегося на свет. Человек и ребенок — это не биомусор», — заявила она.

Ранее директор Гиппократовского медицинского форума Иерей Федор Лукьянов высказался о проблеме нерожденных детей. Он отметил, что с момента зачатия ребенок считается человеком и уже наделен душой.