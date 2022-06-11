Прапорщик Росгвардии принял роды у пассажирки в поезде

Военнослужащая Росгвардии, прапорщик Раиса Гаджиева, приняла роды в пассажирском поезде во время сопровождения группы новобранцев, призванных на воинскую службу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ночное время у одной из беременных пассажирок состава начались схватки, проводники обратились за помощью к военному медику Гаджиевой.

Прапорщик быстро оценила ситуацию, начав роды имеющимися медицинскими инструментами, ей помогали ефрейтор Евгений Орлов и майор Константин Дружин.

Спустя полтора часа на свет появился малыш, на ближайшей станции росгвардейцы передали маму и сына медицинским работникам.

«Собрались с силами и мыслями, нельзя было медлить, безотлагательная ситуация получилась», — поделилась своими впечатлениями Гаджиева.

Военнослужащая призналась, что принимала роды впервые в жизни, однако ничуть не растерялась, когда увидела страх на лице отца роженицы.

«Не могла оставить девушку в этой ситуации и просто выполнила свой профессиональный долг», — сообщила она.

Начальник поезда от лица всего коллектива выразил военнослужащим Росгвардии благодарность.