Пранкеры Вован и Лексус позвали премьера Канады в «закрытый клуб» от лица Греты Тунберг

В ходе беседы молодые люди пригласили канадского премьера в «закрытый клуб глав государств», которые поддерживают Тунберг и ее взгляды на экологию. Трюдо заявил, что ему нравятся идеи шведской активистки, но вступать в неизвестную организацию сразу он не готов. Канадский премьер попросил, чтобы ему прислали подробности о «закрытом клубе», которые он внимательно изучит.

Пранкеры попросили Трюдо позаботиться о британском принце Гарри, который вместе с супругой переехал в Канаду. Они пояснили, что он близкий друг Тунберг и она беспокоится о нем.

В ответ Трюдо заявил, что принц действительно был в его стране, но сейчас он уехал. По его словам, у Гарри сейчас непростой период в жизни и проблемы в семье.

«Желаю ему всего лучшего в построении его будущего», — заявил канадский премьер.

«Собеседница» Трюдо спросила у него, может ли организовать ей встречу с Теренсом и Филипом — персонажами мультсериала «Южный парк». В ответ политик пообещал, что добудет контакты у своих помощников.

В завершение разговора пранкеры попросили премьер-министра Канады воздействовать на НАТО и президента США Дональда Трампа, чтобы они прекратили «играть в войну». Трюдо заявил, что сам мечтает о мире без армий, но пока это невозможно, так как остаются люди, причиняющие вред невинным.

«Очень ценю твои эмоциональные слова и всегда думаю, как мы можем использовать разные методы, чтобы прийти к миру», — подытожил он.

Джастин Трюдо стал очередным политиком, которого разыграли российские пранкеры. В октябре они выдали себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и приняли участие в онлайн-встрече членов комитета по внешней политике парламента Дании.