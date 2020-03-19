Пранкеры Вован и Лексус назвали дебилами тех, кто шутит про коронавирус

По словам Вована, Владимира Кузнецова, «„розыгрыши“ на тему коронавируса делают дебилы — о них просто неприятно говорить». Также он добавил, что «помимо профессиональных распространителей вредной информации, имеющих конкретные цели, есть и так называемые тролли, причем тролли в самом плохом смысле этого слова».

«Они сеют страх, лгут людям, а потом наслаждаются, если им удалось посеять хаос. Они злорадствуют, ощущают себя „манипуляторами общественного сознания“», — рассказал молодой человек.

Его коллега Лексус, Алексей Столяров, считает, что слухи про коронавирус — это не розыгрыши, а дезинформация, и подобные случаи необходимо расследовать.

«Все, что связано с человеческими страданиями, не высмеивается. Это просто неэтично! Психически здоровые люди такого одобрять не могут», — уверен пранкер.