Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора Грэма

Республиканец Линдси Грэм стал жертвой пранкеров. Американского сенатора разыграли россияне. Вовану и Лексусу он рассказал о своем отношении к С-400 и ситуации в Турции.

Факт разговора Грэма с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) подтвердили в аппарате сенатора США от штата Южная Каролина. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Розыгрыш просочился через брешь. Они (пранкеры — прим. ред.) подловили его», — сказал официальный представитель законодателя Кевин Бишоп. По его словам, офис сенатора до сих пор успешно отражал любые попытки розыгрышей.

Аудиозапись телефонного разговора Грэма и пранкеров, который состоялся еще в августе, опубликовала газета Politico. Сам сенатор на заседаниях верхней палаты Конгресса США обычно выступает за введение санкций против Турции из-за военной операции в Сирии, которая направлена против курдских формирований. В беседе с Вованом и Лексусом политик озвучил совсем другую позицию.

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«Я говорил президенту Трампу, что Обама допустил серьезную ошибку, положившись на РПК (Рабочую партию Курдистана — прим. ред.)», — сказал Линдси Грэм, думая, что разговаривает с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

РПК он назвал «крупной проблемой» и заявил, что сбылись его тревожные ожидания. Теперь, добавил сенатор, Соединенным Штатам приходится защищать Анкару «от этой угрозы в Сирии».

Речь зашла и о закупке российских зенитных ракетных систем С-400. Грэм попросил не покупать вооружение у РФ. Через несколько дней после этого пранкеры снова дозвонились сенатору.

Тот заметил, что передал слова «министра обороны Турции» президенту США Дональду Трампу. Политик еще раз рекомендовал не совершать сделку по С-400 и подчеркнул, что глава Белого дома хочет улучшить отношения с Анкарой.