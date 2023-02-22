Общество 22 февраля 2023, 12:32 Пранкер Вован рассказал, зачем они вместе с Лексусом звонят голливудским звездам

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Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) на телеканале «Крым 24» рассказал, зачем они вместе со своим приятелем, пранкером Лексусом, звонят голливудским звездам.

«Есть развлекательный контент, а есть действительно серьезный, полезный. Сейчас в это время понимает гораздо больше людей. Даже в развлекательном контенте, который мы периодически делаем с голливудским звездами», — сообщил Кузнецов.

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Пранкер добавил, что основная их задача — показать лицемерие и подлость некоторых персонажей. При этом он отметил, что звезды, которым они звонят, могут не быть связаны с политикой.

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