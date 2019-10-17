Пранкер Вован отказался ловить хайп на болезни Заворотнюк

«Не просим ничего, кроме искренней молитвы»: пост о болезни появился в Instagram Заворотнюк Подробнее

По словам Вована, ему не нравится лезть в любовные отношения знаменитостей и их болезни.

«Это, возможно, принесет деньги, если продать такой материал СМИ. Но репутация для нас дороже, и признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы», — сказал он.

В пример пранкер привел предложение выяснить состояние певицы Жанне Фриске, после того как у нее обнаружили рак.

Вован рассказал, что с ним связалась «какая-то женщина и сказала: у нас есть контакты родственников Фриске, и не могли бы вы за вознаграждение позвонить им и узнать какую-либо информацию».

Он ответил, что эта тема его с напарником не интересует.

В августе стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировано онкологическое заболевание. Продюсер Андрей Разин заявлял, что усактрисы четвертая стадия рака мозга. Родственники Заворотнюк сообщили, что она проходит курс лечения.