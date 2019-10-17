  • Пранкер Вован отказался ловить хайп на болезни Заворотнюк

    17 октября 2019, 04:32

    Кирилл Фролов

    Пранкер Владимир Кузнецов, известный по прозвищу Вован, осудил попытки некоторых изданий хайпануть на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он заявил радио Sputnik.
    Пранкер Вован отказался ловить хайп на болезни Заворотнюк

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    По словам Вована, ему не нравится лезть в любовные отношения знаменитостей и их болезни.

    «Это, возможно, принесет деньги, если продать такой материал СМИ. Но репутация для нас дороже, и признаюсь, неприятно соваться в такие отвратительные темы», — сказал он.

    В пример пранкер привел предложение выяснить состояние певицы Жанне Фриске, после того как у нее обнаружили рак.

    Вован рассказал, что с ним связалась «какая-то женщина и сказала: у нас есть контакты родственников Фриске, и не могли бы вы за вознаграждение позвонить им и узнать какую-либо информацию».

    Он ответил, что эта тема его с напарником не интересует.

    В августе стало известно, что Анастасии Заворотнюк диагностировано онкологическое заболевание. Продюсер Андрей Разин заявлял, что усактрисы четвертая стадия рака мозга. Родственники Заворотнюк сообщили, что она проходит курс лечения.