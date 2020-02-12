Пранкер отправится в СИЗО до 8 марта за «приступ коронавируса»
Пранкера Кароматулло Джаборова арестовали в Москве за имитацию в метро приступа, якобы спровоцированного коронавирусом. Об этом сообщил «Царьград».
Черемушкинский суд Москвы отправил хулигана в СИЗО до 8 марта.
Адвокат Виолетта Волкова написала в Twitter, что «жить без мозгов надо в СИЗО».
Пользователи соцсети согласились с юристом: «Правильно, карантин таким „шутникам“ необходим», «Полностью согласен. Это молодежь — ни морали, ни совести, ни сочувствия. Это для них за гранью понимания. Деградация и бездуховность. Сожалею, что наше общество и образование способствует этой деградации у молодежи».
2 февраля Джаборов напугал пассажиров метро. Он упал на пол, имитируя приступ. Его сообщники начали сеять в вагоне панику, заявляя, что это коронавирус.