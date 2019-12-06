Пранкер Лексус рассказал, кому будет звонить после Зеленского

Алексей Столяров (пранкер Лексус) рассказал «360», что вместе с коллегой Вованом легко смог дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского. Однако Столяров признался, что в ближайшее время не хочет общаться с украинским политиками.

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«Идея звонка не нова. Мы уже давным давно обзваниваем всех президентов Украины, от Кравчука до Порошенко. Конечно, когда президент Зеленский вступил в должность, мы тоже хотели до него дозвониться. Но для нас это, конечно, не обычный президент. В первую очередь, это шоумен, поэтому с ним надо разговаривать скорее в юмористическом ключе, что мы и сделали», — сообщил Столяров.

Он подтвердил, что решение связаться с президентом Украины возникло после звонка Зеленскому телеведущей Ольги Скабеевой. Лексус и Вован так же, как и ведущая «60 минут», дозвонились украинскому лидеру на его сотовый телефон.

Что касается попыток — мы легко ему дозвонились. Сначала мы звонили ему от имени мэра Киева [Владимир] Кличко. Он даже поверил, охотно с нами общался. Дальше мы решили, что не будем его как-то мучить и решили в юмористическую стезю перейти Владимир Столяров (пранкер Лексус).

Пранкер признался, что в ближайшее время он со своим коллегой не планирует звонить украинским политическим или общественным лидерам.

«Мы от Украины устали. Мы очень много звонили всем политикам и видным деятелям этой страны. Я думаю, что и наша аудитория тоже устала от того, что мы совершали звонки на Украину», — отметил он.

Столяров рассказал, что в будущем они с Вованом хотят сосредоточиться на звонках «мировым звездам либо нашим». По его словам, на это есть большой запрос от аудитории.