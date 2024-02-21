Общество 21 февраля 2024, 11:28 Практику переработки завядших цветов предложили ввести в крупных городах России

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Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец обратился к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову с предложением ввести в тестовом режиме практику вторичного использования и переработки завядших букетов. Об этом написал RT.

По словам Корниеца, завядший букет является природным ресурсом, который может принести пользу в качестве удобрения.

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«В Москве, Санкт-Петербурге или ином крупном городе-миллионнике можно было бы установить несколько специализированных контейнеров для таких букетов», — предложил он.

Такая практика, на его взгляд, будет способствовать извлечению дополнительной выгоды из вторичной переработки отходов.