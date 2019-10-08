Практика лучше теории. 30 студентов пройдут стажировку в правительстве Московской области

Студенты лучших вузов страны — участники осенней программы стажировки в правительстве Московской области - встретились с руководством администрации губернатора. Они увидели, насколько оперативно реагируют на обращения и жалобы граждан в центре управления регионом и даже побывали в студии телеканала «360».

Стажировка в правительстве — это уникальная возможность для студентов на практике подкрепить теоретические знания. Только 30 человек из 150 претендентов были отобраны на трехмесячный курс. Это уже шестой поток стажеров. Сегодня была первая общая встреча и знакомство студентов, а также экскурсия по залам Дома правительства. По словам участников, больше всего их впечатлил ЦУР и скорость реакции на обращения граждан. Так же стажеры смогли увидеть, как работает телеканал «360», и примерить на себя роль ведущего.

Ребята настолько активно включились в рабочий процесс, что даже внесли свои предложения — они считают, что такую стажировку нужно и для школьников проводить, ведь практика всегда лучше теории. С таким подходом в подготовке молодежи согласен и Дмитрий Городецкий.

«Обычно людям, приходящим по окончании ВУЗа говорят: „Забудьте все, чему вас учили“. Мы, наоборот, говорим: „Вспомните все, чему вас учили“. И стратегическое управление, и цифровизацию, и проектные подходы, с которыми на практике ребята пока не сталкивались, а здесь, на примере работающего многотысячного механизма и организма правительства МО и миниципалитетов это очень легко показать», — сказал Дмитрий Городецкий, научный руководитель кафедры Регионального управления в МГИМО.

Стажером может стать любой студент, успешно прошедший все этапы отбора. Зимняя стажировка начнется в феврале, документы можно подавать уже сейчас.