«Практически алхимическая итерация»: повар назвал модный в России продукт

Шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев назвал модный продукт, который пользуется популярностью в России последние два года.

По его словам, настоящим хитом стал черный чеснок. Он не имеет привычного запаха и обладает необычным вкусом, информирует радио «Говорит Москва».

«В домашних условиях готовить его муторно, его длительное время подвергают продолжительной высокотемпературной обработке. Получается такой уже новый продукт, он не пахнет чесноком, это такой ферментированный „вкус умами“, даже ближе к черносливу, чем к чесноку», — пояснил специалист.

Он рассказал, что его производит в огромных объемах американская компания с корейскими корнями. Эксперт пояснил, что продукт дает уникальный вкус. Чтобы насладиться лакомством, придется заплатить немалые деньги. Ферментированный черный чеснок можно использовать как специи для жарки мяса. Помимо прочего, его добавляют в различные соусы и намазывают на хлеб.

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