Общество 07 февраля 2024, 18:24 «Прайд групп» зафиксировало наибольшую разницу в ценах на готовое и строящееся жилье в Центральном районе Петербурга

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Наиболее значительную разницу в стоимости недвижимости на вторичном и первичном рынке зафиксировали в Центральном районе Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на данные агентства недвижимости «Прайд групп».

В этом районе стоимость квадратного метра на строящееся жилье составляет 445 тысяч рублей, на вторичном — 245 тысяч. Вторым районом по величине разницы стал Петроградский, там она составила почти 100 тысяч рублей.

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Отмечается, что минимальную разницу в ценах на жилье эксперты зафиксировали в Курортном и Пушкинском района города.