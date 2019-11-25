Prada и Adidas выпустили совместную коллекцию

Бренды Prada и Adidas решились на сотрудничество. Известно об этом стало уже около месяца назад, но первые кадры совместной коллекции появились в Сети только сейчас.

Итальянский Дом моды и немецкий промышленный концерн, специализирующийся на спортивной одежде и обуви, объединили дизайнерские идеи. Результатом этого стала обновленная линейка кроссовок Superstar, сообщил портал Hypebeast.

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Она, как известно, будет лимитированной — всего планируют выпустить 700 пар с логотипом Adidas и Prada.

Переиздание ждет и знаменитую сумку Prada Bowling. Она объединила в себе классический силуэт и функциональность.

Коллекция поступит в продажу с 4 декабря. Ее можно будет приобрести как онлайн, так и в обычных магазинах брендов. Цены на кроссовки и сумку пока держатся в секрете.