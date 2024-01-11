Общество 11 января 2024, 13:38 PR-специалист Осипова назвала не самым лучшим решением заполучить популярность с помощью хайпа

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Желание заполучить популярность посредством хайпа является не самой лучшей идеей. Иногда такое стремление может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила PR-специалист Дарья Осипова.

Также эта идея может обернуться «бомбой замедленного действия».

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«По моему мнению, это очень сомнительный способ продвижения. Так устроены соцсети — чем больше людей на это реагируют, тем активнее продвигается публикация. Это такая бомба замедленного действия», — сказала эксперт.

Осипова добавила, что желание прославиться через хайп может указывать на проблемы с психикой человека.