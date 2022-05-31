PR-менеджер Джабаров рассказал об отношении работодателей к онлайн-образованию

PR-менеджер HeadHunter Александр Джабаров рассказал, что для многих работодателей не важен диплом о высшем образовании потенциального сотрудника, передала «Вечерняя Москва».

«Работодатели относятся позитивно к обучению на онлайн-курсах у соискателей. Сейчас наблюдается снижение ценности высшего образования». — подчеркнул он.

Джабаров отметил, что самое важное при приеме на работу — это наличие опыта у кандидата. Опыт вкупе с сертификатом об окончании онлайн-курсов будет значительным преимуществом по сравнению просто с дипломом.