Общество 30 ноября 2023, 14:31 PR-менеджер Авдеева: удаленный формат работы может негативно влиять на психику

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Гибридный формат работы предполагает совмещение офлайн- и онлайн-режимов. Такой график имеет множество плюсов. Например, не нужно тратить время на дорогу до офиса. Однако существуют и минусы. О них в беседе с сайтом «Мир 24» рассказала PR-менеджер Александра Авдеева.

Причиной многих негативных моментов она назвала недостаток живого общения. В некоторых случаях работа из дома воздействует на психическое состояние.

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«Для экстравертов — людей, которые берут энергию из общения с другими людьми, — удаленка может стать причиной апатии, снижения уровня энергии и даже привести к депрессии», — пояснила эксперт.

Кроме того, гибридный формат способен оказывать отрицательное воздействие на развитие профессиональных навыков, добавила Авдеева.