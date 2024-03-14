Общество 14 марта 2024, 17:32 PR-эксперт Мальцев: нарушение прав животных и загрязнение природы могут быть черным пиаром

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Черный пиар — способ нечестной борьбы среди конкурентов. Как распознать такую деятельность, рассказал PR-технолог и руководитель маркетингового агентства IMA Олег Мальцев в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, одним из методов является общественное возмущение. К нему относятся нарушение прав животных, загрязнение окружающей среды, сокрытие налогов и оскорбление чувств верующих.

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«Таким образом можно надавить на болевые точки общества, создав ассоциацию с определенным брендом», — пояснил эксперт.

Он добавил, что чаще всего данные мероприятия проводят крупные промышленные организации и косметические компании.