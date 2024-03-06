06 марта 2024, 12:03
PR-эксперт Красильникова: при выборе подарка для девушки нужно учитывать ее хобби
PR-директор сервиса знакомств «Мамба» Наталья Красильникова рассказала, как спланировать покупку подарка для девушки. Представительницы прекрасного пола более требовательны в данном вопросе, сообщили «Известия».
По словам эксперта, презент будет вдвойне приятнее, если он персонализирован и учитывает хобби. А вот опираться на профессию или социальную роль при выборе не стоит, посоветовала специалист.
Реклама
Она также напомнила, что красивая упаковка положительно сказывается на общем впечатлении от подарка.
Праздники
Женщины
Реклама
Реклама