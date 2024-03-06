Общество 06 марта 2024, 12:03 PR-эксперт Красильникова: при выборе подарка для девушки нужно учитывать ее хобби

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PR-директор сервиса знакомств «Мамба» Наталья Красильникова рассказала, как спланировать покупку подарка для девушки. Представительницы прекрасного пола более требовательны в данном вопросе, сообщили «Известия».

По словам эксперта, презент будет вдвойне приятнее, если он персонализирован и учитывает хобби. А вот опираться на профессию или социальную роль при выборе не стоит, посоветовала специалист.

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Она также напомнила, что красивая упаковка положительно сказывается на общем впечатлении от подарка.