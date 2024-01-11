Общество 11 января 2024, 15:12 PR-эксперт Амосов: хайп-менеджер обязан уметь чувствовать психологию аудитории

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Хайп-менеджеры получили широкую популярность среди предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Грамотные провокаторы занимаются созданием информационного шума. Какими навыками должен обладать специалист в этой сфере, рассказал креативный директор пиар-агентства MAGERGUT Денис Амосов в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, настоящий профессионал умеет работать с командой, а также собирать и анализировать данные. В его задачи входят создание нестандартных идей и понимание принципов скандала.

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Хайп-менеджер отличается способностью чувствовать психологию аудитории, отметил Амосов. Важно понимать, что может привлечь общественность, а что — оттолкнуть.