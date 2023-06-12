Общество 12 июня 2023, 01:42 «PR-эффект среди дурачков». В Госдуме высказались о последствиях ареста Канадой Ан-124 Депутат Климов: Трюдо заплатил Зеленскому за политцирк нагло украденным самолетом РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Андрей Климов прокомментировал арест Канадой российского транспортника Ан-124 «Руслан».В своем Telegram-канале он написал, что решение канадским премьером Джастином Трюдо принималось под его визит в Киев.

По мнению Климова, такой «политический туризм дает зримый PR-эффект среди дурачков», полагающих, что во время поездки в Киев они совершают нечто героическое «во имя свободы и демократии».

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«Да, мистер Трюдо все-таки заплатил Зеленскому за участие в киевском политцирке — пообещал „конфискованный“ российский транспортник, нагло украденный у нас большегрузный самолет», –заключил парламентарий.

Канада конфисковала российский транспортный самолет Ан-124, который задержали в 2022 году в Торонто. Его передадут Украине, сообщил Трюдо во время своего неофициального визита в Киев.

Ранее российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал незаконной конфискацию Ан-124 Канадой. По его словам, это воровство, грабеж и отсутствие правового государства в стране. Также Степанов сообщил, что «любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников». По словам дипломата, все цели спецоперации будут выполнены.