PR-директор Yota Рабчук рассказал, что влияет на качество мобильной связи в путешествии

PR-директор Yota Артем Рабчук объяснил российский гражданам, какие факторы оказывают влияние на качество мобильной связи во время путешествия по стране. Об этом он сообщил радиостанции Sputnik.

По его словам, связь может стать хуже в тех местах, где присутствуют горы, холмы и лесные массивы.

«Во время путешествий связь может ухудшаться из-за возникающих на пути сигнала препятствий, таких как горы, холмы или лесные массивы. Связь может быть менее стабильной в популярных местах отдыха, например, на часто посещаемых пляжах летом, так как сигнал будет „делиться“ на большее количество пользователей», — сказал эксперт.

Рабчук добавил, что для лучшего сигнала стоит найти открытое пространство без рельефных препятствий.

«Единственный совет, который можно дать, — заранее изучить карту покрытия вашего оператора, чтобы внезапно не остаться без связи. А для более стабильного сигнала рекомендую найти открытое пространство без рельефных препятствий или деревьев, желательно в обозримой близости к базовой станции», — резюмировал он.