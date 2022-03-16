PR-директор телеканала «Спас» Тимофеева прокомментировала блокировку канала на YouTube

Аккаунт телеканала «Спас» на YouTube заблокировали, однако он будет продолжать работу в других соцсетях. Об этом NEWS.ru рассказала PR-директор телеканала Елена Тимофеева.

По словам Тимофеевой, на канале не понимают причину блокировки, но были к ней готовы, зная о блокировке других российских государственных СМИ.

«В связи с последними событиями мы не были особенно удивлены, готовились к такому переходу. Неприятно, но справимся», — сказала она.

Телеканал продолжит работу в соцсети «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», на «Одноклассниках», RuTube и в Telegram.