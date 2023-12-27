Общество 27 декабря 2023, 12:41 PR-директор дейтинг-сервиса Красильникова: зимой мужчины чаще задумываются о серьезных отношениях

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В холодный период года мужчины чаще задумываются о браке и серьезных отношениях, рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова. В связи с этим она назвала январские праздники лучшим временем для поиска пары, сообщили «Известия».

По словам эксперта, именно зимой снижается активность солнца, что приводит к сокращению выработки серотонина. В итоге люди ощущают одиночество острее.

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Кроме того, в холода остается меньше возможностей для стихийного общения, из-за чего многие испытывают дискомфорт и решаются на начало романа, пояснила специалист.