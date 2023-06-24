Общество 24 июня 2023, 18:32 «Позвоните родным». Глава Минцифры посоветовал россиянам поддержать близких Глава Минцифры Шадаев призвал россиян позвонить близким, чтобы поддержать их РИА «Новости»

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Россиянам нужно позвонить родственникам и друзьям и оказать им поддержку. Таким пожеланием глава Минцифры Максут Шадаев поделился в Telegram-канале «Самое важное для „Мы ИТ“».

«Ребята, не волноваться и не переживать невозможно. Сейчас самое время позвонить родным и друзьям, позаботиться о своих близких. Скажите им добрые слова, поддержите, порадуйте своим вниманием», — написал он.

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Министр также отметил, что сейчас нужно сохранять единство, ведь страна уже через многое прошла и здесь выстоит.

«Страшно, что те, кто нас еще вчера защищал — обратились против нас», — добавил Шадаев.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина ударом в спину России. В своем обращении к нации по ситуации вокруг частной военной компании «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина глава государства заверил, что организаторы вооруженного мятежа получат жесткий ответ.

Путин подчеркнул, что Вооруженным Силам и другим госорганам направили необходимые приказы. В настоящее время допмеры антитеррористического характера действуют в Москве, Московской области и других регионах.