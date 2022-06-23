Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко обсудил с «Российской газетой» решение снизить до 7% ставку по льготной ипотеке.

«Решение о снижении ставки позволит простимулировать спрос и поддержать рынок жилья», — подчеркнул Мутко.

«Дни.ру» отметили его слова о том, что выдачи по программе могут вырасти вдвое — с двух с половиной-трех с половиной тысяч до пяти-шести тысяч кредитов в неделю.

Мутко напомнил, что льготные программы являются краткосрочными, поэтому, по его мнению, требуются долгосрочные решения.

«Мы выступаем за возможность запуска бессрочной программы льготной ипотеки, которая будет ориентирована на все семьи с несовершеннолетними детьми», — добавил Мутко.