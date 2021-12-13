Позолота, фрески и лепнина. Квартиру с дорогостоящим ремонтом продали в Краснодаре

Квартиру с дорогостоящим ремонтом в стиле барокко продали в Краснодаре. Роскошную недвижимость в неблагополучном районе купили за семь миллионов рублей.

Первые сообщения о продаже квартиры появились в соцсетях в начале ноября. Пользователи активно обсуждали ремонт жилья, выполненные в стиле барокко. В объявлении было большое количество фотографий, на которых были запечатлены многочисленные фрески, позолота и резная мебель.

Источник фото: vk.com/tiprealtor

Больше всего вопросов возникало из-за расположения двухкомнатной квартиры. Жилой дом находится на Московской улице в Музыкальном микрорайоне, считающимся одним из самых неблагополучных в городе. Местные жители неоднократно жаловались на проблемы с вывозом мусора, освещением и отсутствием инфраструктуры.

Как уточнил 93.ru, поиск покупателя недвижимости занял у владельцев жилья чуть больше месяца. За хоромы с дизайнерским ремонтом отдали семь миллионов рублей. За эту сумму покупатель получил квартиру площадью почти 70 квадратных метров, из которых 23 «квадрата» занимает кухня.