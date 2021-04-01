Познера оштрафовали за нарушение ковидных ограничений в Тбилиси

Тбилисская полиция оштрафовала телеведущего Владимира Познера за нарушение карантинных мер. Вместе с ним наказали еще 31 человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

Журналист накануне прилетел в столицу Грузии, чтобы отметить свой день рождения. Перед гостиницей, где остановился Познер и его гости, собрались недовольные его визитом горожане. Они забросали здание яйцами и потребовали, чтобы он немедленно уехал из страны. Причина недовольства людей — позиция журналиста по Абхазии.

Познер планировал отмечать праздник в Тбилиси до 3 апреля, но из-за протестов ему пришлось улететь на два дня раньше. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал визит телеведущего в столицу государства.

«Владимир Познер является гражданином США, он не нарушал „Закон об оккупации“. Он часто посещает Грузию с паспортом гражданина США. Это был визит частного характера», — приводит слова Гарибашвили «Sputnik Грузия».

Глава грузинского правительства добавил, что у журналиста и его гостей были с собой ковид-паспорта и отрицательные результаты ПЦР-теста, поэтому все было в рамках закона. По словам Гарибашвили, вся эта история — дело рук бывшего руководителя Грузинского государства Михаила Саакашвили и его сторонников. Они, отметил премьер, внесли деструкцию и устроили саботаж, чтобы «нанести максимальный ущерб стране и уязвить ее международный имидж» на фоне частичного открытия границ для туристов.