Познер выступил за предложение сделать проще получение гражданства России
«Предложение хорошее. Я поддерживаю его», — сказал известный журналист в интервью «НСН».
У самого Познера три гражданства. У него есть паспорт России, Франции и США.
В начале февраля стало известно, что правительство подготавливает законопроект об упрощении получения гражданства иностранцами. В этом документе предлагают отменить правило, что для получения паспорта России иностранцу нужно сначала отказаться от своего гражданства. Теперь он сможет иметь двойное.
Помимо этого законопроектом могут отменить требовании о проживании на территории РФ соискателя в течение пяти лет и пункт об обязательном наличии законного источника доходов.
Внести документ на рассмотрение в Госдуму могут уже в феврале. По словам вице-спикера ГД Петра Толстого, принять законопроект могут уже в весеннюю сессию.