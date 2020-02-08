    08 февраля 2020, 09:07

    Познер выступил за предложение сделать проще получение гражданства России

    Дарья Бунякова

    Иностранцам хотят сделать проще получение российского гражданства. Если закон примут, то им больше не придется отказываться от своих паспортов. Такую идею поддержал и Владимир Познер.
    Познер выступил за предложение сделать проще получение гражданства России

    «Предложение хорошее. Я поддерживаю его», — сказал известный журналист в интервью «НСН».

    У самого Познера три гражданства. У него есть паспорт России, Франции и США.

    В начале февраля стало известно, что правительство подготавливает законопроект об упрощении получения гражданства иностранцами. В этом документе предлагают отменить правило, что для получения паспорта России иностранцу нужно сначала отказаться от своего гражданства. Теперь он сможет иметь двойное.

    Помимо этого законопроектом могут отменить требовании о проживании на территории РФ соискателя в течение пяти лет и пункт об обязательном наличии законного источника доходов.

    Внести документ на рассмотрение в Госдуму могут уже в феврале. По словам вице-спикера ГД Петра Толстого, принять законопроект могут уже в весеннюю сессию.