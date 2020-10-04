Познер высказался о коронавирусных ограничениях в Москве

Телеведущий Владимир Познер заявил, что ему понятно, почему московские власти ввели новые коронавирусные ограничения. Он надеется, что жители мегаполиса будут их соблюдать. В противном случае запретов будет больше и они будут жестче.

«Введение ограничений связано с ростом количества заболевших — это ясно. Будут ли соблюдать эти ограничения москвичи? Надеюсь, что будут. Если же нет, то введут еще более жесткие меры и все кончится штрафами и прочими наказаниями», — приводит РИА «Новости» слова Познера.

Журналист добавил, что эти меры принимают во благо людей. Он надеется, что у подавляющего большинства хватит ума, чтобы это понять.

Ранее мэр Москвы сообщил о новых ограничениях в столице в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Каникулы московским школьникам продлили до двух недель, а компании обязали отправить с 5 октября не менее 30% сотрудников на удаленку.

За минувшие сутки московские медики выявили 3327 случаев COVID-19. Впервые с 23 мая этот показатель превысил три тысячи. Ситуация с коронавирусом в России начала ухудшаться во второй половине сентября.