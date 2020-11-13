Познер высказался о «фашистских» чертах СССР

Журналист Владимир Познер считает, что у Советского Союза были фашистские черты. Его заявление уже вызвало волну критики.

«Я опасаюсь вообще фашизма. Я понимаю, что-то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты», — заявил журналист в одном из интервью. Оно опубликовано на сайте телеведущего.

Познер считает, что возрождение фашизма в России сейчас невозможно. Зато это может произойти в Соединенных Штатах. Определенные предпосылки уже есть. Он подчеркнул, что говорит о государстве, которое любит.

По его словам, Штаты — «гораздо более наивная страна», чем Россия. Ведь на долю США выпало намного меньше исторических испытаний. Соответственно американцами значительно легче управлять, чем РФ или другой европейской страной, резюмировал Познер.

Его слова о Советском Союзе возмутили некоторых публичных людей. Писатель Захар Прилепин в своем Теlеgrаm-канале вспомнил биографию Познера и его отца. По его мнению, именно СССР дал им возможность построить хорошую карьеру.

«Как говорят у нас в парткоме, зик хайль, Владимир Жеральдович. Будьте здоровы. На самом деле, вы настоящий профессионал своего дела. Спасибо „фашистскому“ СССР — такие кадры воспитал», — заявил Прилепин.

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Валерий Рашкин. Представитель КПРФ считает, что Познер «„переобулся“ на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине». Об этом написало РИА «Новости».