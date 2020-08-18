Познер усомнился в прогнозе о массовых сокращениях журналистов

Телеведущий Владимир Познер усомнился в прогнозе секретаря Союза журналистов России (СЖР) Тимура Шафира о скорых серьезных изменениях в работе мировых СМИ.

Шафир заявил о вероятном сокращении журналистов и увеличивающейся нагрузке на оставшихся работников этой сферы. Он предположил, что в конце текущего года возможна организация акций, забастовок, выступлений со стороны персонала.

Познер удивился этим предсказаниям. Он выразил несогласие с такой позицией. По его мнению, нет никаких предпосылок для массового увольнения людей этой профессии, сообщило ИА НСН.

«А чем обосновано такое предсказание? Я не понимаю, из чего он исходит. Мне непонятно, почему после пандемии потребуется меньше журналистов, СМИ и так далее. Я бы хотел понять его доводы. На мой взгляд, никаких предпосылок к массовым увольнениям журналистов нет», — пояснил журналист.

Ведущий не исключил, что некоторые газеты могут закрыться. Специалист заключил, что не любит гадать, и посоветовал обратиться для этого к тем, кто видит будущее «в кофейной гуще».