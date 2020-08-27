Познер указал на плюсы «отсталости» России от западных стран

В «отсталости» России от европейских стран увидели преимущество. Такое положение дел позволяет ей не повторять совершенных другими государствами ошибок.

Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил высказывание режиссера Андрея Кончаловского, который заявил о «катящейся в пропасть» европейской цивилизации и следующей за ней Россией. Свою точку зрения он опубликовал в колонке на сайте «Познер Online».

«Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие», — заметил журналист.

С мнением Кончаловского ведущий не согласился и напомнил, что в начале эпохи Возрождения тоже приняли начало за приближающийся конец. Изменения в России, добавил Познер, многие воспринимают как катастрофу. Люди ведут себя так, потому что привыкли к одному и не могут смириться с переменами.

«Они думают: „Так быть не должно, так никогда не было! Если меняется, значит, все плохо“. Я так не считаю», — подчеркнул журналист.

У Владимира Познера тройное гражданство — российское, американское и французское. В США он жил с 1991 по 1997 года, работал на телеканале CNBC, а потом вернулся в Россию.