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    27 августа 2020, 07:47

    Познер указал на плюсы «отсталости» России от западных стран

    Александра Ломейко

    В «отсталости» России от европейских стран увидели преимущество. Такое положение дел позволяет ей не повторять совершенных другими государствами ошибок.
    Познер указал на плюсы «отсталости» России от западных стран

    Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил высказывание режиссера Андрея Кончаловского, который заявил о «катящейся в пропасть» европейской цивилизации и следующей за ней Россией. Свою точку зрения он опубликовал в колонке на сайте «Познер Online».

    «Россия в этом смысле как страна отсталая, имеет некоторые преимущества, потому что она может не повторять того, что делали другие», — заметил журналист.

    С мнением Кончаловского ведущий не согласился и напомнил, что в начале эпохи Возрождения тоже приняли начало за приближающийся конец. Изменения в России, добавил Познер, многие воспринимают как катастрофу. Люди ведут себя так, потому что привыкли к одному и не могут смириться с переменами.

    «Они думают: „Так быть не должно, так никогда не было! Если меняется, значит, все плохо“. Я так не считаю», — подчеркнул журналист.

    У Владимира Познера тройное гражданство — российское, американское и французское. В США он жил с 1991 по 1997 года, работал на телеканале CNBC, а потом вернулся в Россию.

    Новости SMI.FM