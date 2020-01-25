«Не знаю, как люди там живут»: Познер сравнил Россию со странами Европы

По обустроенности и комфорту Россия проигрывает странам Европы. Природа в стране красивая, но иногда однообразная, а также на огромных территориях есть много уродливого. Такое мнение выразил Познер.

Телеведущего Владимира Познера спросили о том, как Россия выглядит, если сравнивать с тем странами, где он снимал свои фильмы.

«Вы знаете, с одной стороны, если говорить о природе, то все понятно — очень красиво, хотя иногда очень однообразно, потому что расстояния такие, что просто без конца это тянется, тянется и тянется», — цитирует ведущего сайт Познер Online.

По его словам, подобного не может быть в европейских странах, которые намного меньше России. При этом Познер добавил, что наша страна все равно «прекрасная и необыкновенно красивая».

«Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние», — продолжил ведущий.

Затем он сказал, что есть и прекрасные города такие, как Екатеринбург. «Но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: „Мы боремся за 85-е место с Челябинском“ — когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома», — подчеркнул Познер.

В России мало занимаются вопросами того, как живут люди, в основном уделяя внимания менее важным вещам, считает ведущий. Наша страна не такая обустроенная, хотя комфортабельность довольно сложно организовать, учитывая масштабы государства.

«Но с другой стороны — она очень богатая, и можно было бы, на мой взгляд, многое сделать, чтобы жизнь была удобнее, чтобы уютнее было жить. В этом смысле, пожалуй, Россия проигрывает европейским странам», — заключил Познер.