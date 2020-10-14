Познер спрогнозировал обратный эффект от антироссийских санкций из-за Навального

«Попытка таким образом добиться каких-то изменений в политике России бессмысленна, для этого достаточно просто посмотреть на историю. Но это только полбеды, это приводит к обратному результату: „Ах, вы на нас давите, ну мы вам сейчас покажем!“» — заявил Познер.

Журналист добавил, что даже если бы этой истории с Навальным не было, новые санкции против РФ все равно ввели бы. На фоне постоянно ухудшающихся в последние годы российско-американских отношений Запад использует любую возможность, чтобы применить ограничения против Москвы.

На днях министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали антироссийские санкции, которые предложили Германия и Франция из-за ситуации с Навальным.

Блогеру резко стало плохо 20 августа, во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, и Навального отвезли в реанимацию. Через два дня семья переправила его в берлинскую клинику «Шарите». Основателя ФБК уже выписали из больницы. В правительстве Германии заявили, что в организме пациента нашли следы боевого яда «Новичок», и призвали Москву к ответу.