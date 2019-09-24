Познер собрался покарать мошенников, приписавших ему деменцию

В своем посте Познер написал, что в сети появился материал, который утверждал, что телеведущий какое-то время назад болел деменцией. Он якобы смог от нее вылечиться при помощи действенного лекарства. О своем исцелении журналист затем рассказал в интервью компании «Доброздрав», которая занимается его продажей.

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Познер опроверг все слухи о своем заболевании и подчеркнул, что лекарство никогда не принимал, и с компанией-производителем не общался.

«Никакого интервью компании „Доброздрав“ я никогда не давал, деменцией не болел. Вас обманывают самым подлым образом люди, которым на ваше здоровье плевать.», — написал он.

Журналист подчеркнул, что не стоит верить никакой информации про него, которая была опубликована не на его официальном сайте. Он также отметил, что приложит все усилия, чтобы найти мошенников, которые «совершили уголовное преступление» ради заработка, и вывести их «на чистую воду».