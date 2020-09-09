Познер рассказал об опасностях «теорий заговора»
Владимир Познер, российский телеведущий, оценил, насколько опасны теории заговора в современном мире. Свое мнение журналист высказал, отвечая на вопрос читателя о конспирологии через блог «Познер Online». Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам телеведущего, опасность таких утверждений зависит от состояния общества. Он отметил, что конспирология существует много лет, а разговоры о «мировом правительстве» не новы.
Также Познер подчеркнул, что если общество находится в устойчивом состоянии, его составляют люди, которые в основном довольны жизнью, то у конспирологии нет шансов на влияние.
«Если же общество раздражено, растеряно, не понимает, что ждет его, тогда конспирология может быть очень опасной», — объяснил телеведущий.