Познер рассказал об опасностях «теорий заговора»

По словам телеведущего, опасность таких утверждений зависит от состояния общества. Он отметил, что конспирология существует много лет, а разговоры о «мировом правительстве» не новы.

Также Познер подчеркнул, что если общество находится в устойчивом состоянии, его составляют люди, которые в основном довольны жизнью, то у конспирологии нет шансов на влияние.

«Если же общество раздражено, растеряно, не понимает, что ждет его, тогда конспирология может быть очень опасной», — объяснил телеведущий.