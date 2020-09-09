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    09 сентября 2020, 13:41

    Познер рассказал об опасностях «теорий заговора»

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Познер, российский телеведущий, оценил, насколько опасны теории заговора в современном мире. Свое мнение журналист высказал, отвечая на вопрос читателя о конспирологии через блог «Познер Online». Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам телеведущего, опасность таких утверждений зависит от состояния общества. Он отметил, что конспирология существует много лет, а разговоры о «мировом правительстве» не новы.

    Также Познер подчеркнул, что если общество находится в устойчивом состоянии, его составляют люди, которые в основном довольны жизнью, то у конспирологии нет шансов на влияние.

    «Если же общество раздражено, растеряно, не понимает, что ждет его, тогда конспирология может быть очень опасной», — объяснил телеведущий.

    Новости SMI.FM