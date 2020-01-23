Познер рассказал о переписке с Мишустиным в WhatsApp

Телеведущий Владимир Познер пригласил российского премьера Михаила Мишустина к себе в программу сразу после назначения. Журналист написал главе Кабмина в WhatsApp, но получил отказ. Мишустин заявил, что ему сначала нужно во всем разобраться.

«[Мишустин] ответил, что — не сейчас, потому что он будет разбираться. Говорит — мне надо вникнуть во все это. И я его прекрасно понял. Так что… Ну, в принципе, он знает, что я его жду», — рассказал Познер в интервью сайту kр.ru.

Собеседник также добавил, что поздравлять Мишустина с новой должностью не стал, а перешел сразу к делу. Мишустин уже приходил к Познеру на программу в 2010 году в качестве главы Федеральной налоговой службы. Тогда нынешний премьер-министр произвел на ведущего впечатление делового, конкретного и думающего человека. Познер отметил, что у Мишустина отличное чувство юмора.

15 января 2020 года правительство бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку. Такое решение Кабмин принял после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Правительство возглавил экс-руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.