Познер рассказал о едком тосте в адрес Лукашенко
«Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: „Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего“», — написал на своем сайте Познер.
В ответ Лукашенко ничего не сказал, а только «выразительно посмотрел».
Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние мерыВладимир Познер.
Также телеведущий высказал свое мнение по поводу долгих лет правления Лукашенко. По его словам, Белоруссия давно превращена в полицейское государство, в стране — разгул насилия, а с народом обращаются «беспардонно».
Ранее «360» подробно рассказывал о людях, которых задержали на улицах Минска без особых причин.