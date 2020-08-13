Познер рассказал о едком тосте в адрес Лукашенко

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как присутствовал на встрече Лукашенко с российскими журналистами. За столом он произнес тост, который не понравился белорусскому лидеру.

«Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: „Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего“», — написал на своем сайте Познер.

В ответ Лукашенко ничего не сказал, а только «выразительно посмотрел».

Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры Владимир Познер.

Также телеведущий высказал свое мнение по поводу долгих лет правления Лукашенко. По его словам, Белоруссия давно превращена в полицейское государство, в стране — разгул насилия, а с народом обращаются «беспардонно».

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