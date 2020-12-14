Познер призвал россиян не быть снисходительными к соотечественникам

Россиянам посоветовали избегать снисходительного отношения к соотечественникам и не ставить себя выше иностранцев. Подобное сочетание телеведущий Владимир Познер назвал «комплексом неполноценности».

Познер в интервью ТАСС объяснил свое недавнее выражение об отрицательном отношении многих россиян к демократии в том числе из-за неграмотности и зависти.

Россияне, заметил телеведущий, обладают «ощущением своего величия». С другой стороны, некоторые жители страны испытывают подобострастное отношение к Западу.

«Вот это сочетание я и называю „комплексом неполноценности“, который приводит к самым разным проявлениям — к национализму, к шовинизму», — подчеркнул Познер.

Он привел в пример рассказы знакомых русских об отдыхе, которые назвали его замечательным, поскольку не встретили ни одного соотечественника.

«Представить, чтобы француз сказал так или испанец, невозможно. Почему вы так снисходительно относитесь к своему собственному народу? Я это имею в виду, когда я говорю о „комплексе неполноценности“», — пояснил журналист.

Познер заметил, что люди из первой волны эмиграции «обожают Россию и русское» и не относятся к этому снисходительно.

«Подчеркивать то, что мы другие, — вот они, а вот это мы — это играть на ложном понимании своего места в мире», — заключил Владимир Познер.