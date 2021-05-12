Познер предупредил об опасности возникновения гражданской войны во Франции

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал опасения отставных французских генералов относительно угрозы гражданской войны, которая, по их мнению, исходит от религиозных фанатиков. Журналиста процитировало ИА НСН.

«Я думаю, что они правы в своем выступлении. Положение очень острое, есть даже опасность возникновения гражданской войны, когда французское население, не исповедующее ислам, возьмется за оружие», — заметил Познер.

Он выразил недоумение, почему власти Франции не принимают более жестких мер для урегулирования ситуации внутри страны. Журналист предположил, что правительство опасается вспышки насилия, которая может произойти при закручивании гаек.

«Но положение во Франции очень острое — это факт. Я не знаю, что делать. Но за любое террористическое действие надо наказывать, причем делать это так, чтобы другим было неповадно», — подчеркнул телеведущий.