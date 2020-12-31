Познер оценил слова Жириновского о будущих президентах России

Журналист Владимир Познер считает, что последние заявление Владимира Жириновского — это способ привлечь к себе внимание. Лидер ЛДПР недавно назвал возможных кандидатов на пост президента России.

«Владимир Вольфович в высокой степени освоил искусство пиара. Когда о нем начинают забывать, он блестяще придумывает способ, чтобы вновь о нем заговорили», — сказал Познер в беседе с «НСН».

Он не понял, почему СМИ уделили такое много внимание этим словам лидера ЛДПР. По мнению телеведущего, высказывания политика «нисколько не влияют ни на что, чтобы это обсуждать с серьезным видом».

Ранее Жириновский высказал свое мнение на счет того, кто может занять пост главы государства в 2024 году. Среди кандидатов оказались премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Тульской области Алексей Дюмин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал заявление политика. По словам Пескова, такие рассуждения ничем не подкреплены.