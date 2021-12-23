Познер обвинил западные СМИ в создании негативного образа России

Негативный образ России в глазах жителей других государств формируют средства массовой информации и политики. Потому что именно оттуда люди черпают свое мнение о нашей стране. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер. Его комментарий опубликован в блоге «Познер. Online» в «Яндекс.Дзен».

Журналист отметил, что такого не было во время Второй мировой войны и во время перестройки. Тогда отношение стран Запада было позитивным, хотя они ничего не знали о нашей стране. Но все изменилось.

«Вы не найдете на американском телевидении ни одного позитивного слова о России. <…> Только отрицательное. Только эта информация. Если вы приложите усилия, то вы можете найти другую информацию, но сколько людей прилагают усилия? Ничтожное количество. Подавляющее большинство считают, что Путин просто злодей и что мы с вами все рабы и несчастные», — заявил Познер.

Он пояснил, что сегодня на некоторые вещи в странах Запада свобода слова не распространяется. Раньше она была намного шире и рамок как таковых не было. Причину этого Познер видит в том, что ранее независимые СМИ стали подчиняться крупным корпорациям, которые диктуют свои правила.

В качестве примера он привел телеканал CNN, созданный медиамагнатом Тедом Тернером. Он давал свободу своим журналистам, но после продал свое детище телеканалу NBC, который купила более крупная корпорация, ее перекупила следующая. В результате повестку и правила, по которым работают журналисты, диктуют руководители, которые прислушиваются к политикам.